Erdbeben in Taiwan (Deutschlandradio)

Das Epizentrum lag 90 Kilometer östlich der Küstenstadt Hualien im Meer, wie das seismologische Zentrum in Taipeh berichtete. Die Erdstöße waren auf der ganzen Insel zu spüren. Über Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt. Es war das fünfte Beben mit einer Stärke von mehr als 6 in diesem Jahr in Taiwan.

