Erneutes Erdbeben in Afghanistan (Uncredited/Save the Children/AP/dpa)

Es hatte laut der US-Geologiebehörde USGS eine Stärke von 6,3. Nach Angaben von Hilfsorganisationen gab es mindestens vier Todesopfer und mehr als 150 Verletzte.

Das Zentrum des Nachbebens lag etwa 30 Kilometer von der Stadt Herat entfernt, die bereits bei den verheerenden Erdstößen am vorletzten Wochenende stark betroffen war. Die Weltgesundheitsorganisation berichtete, Herat habe sich in ein Zeltlager verwandelt. Die Familien schliefen im Freien in kleinen Zelten, da sie sich wegen der Nachbeben nicht in Gebäude trauten. Der nahende Winter erschwere die Lage der Betroffenen zusätzlich.

Bei den Beben in der Region kamen nach offiziellen Angaben fast 2.500 Menschen ums Leben; mehr als 2.000 wurden verletzt. Manche Dörfer wurden vollständig zerstört.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.