Zerstörte Fahrzeuge in Mariupol vor einem Eisen- und Stahlwerk (Sergey Averin/IMAGO/SNA)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sollen sie während einer Feuerpause am Nachmittag ihre Waffen niederlegen und Mariupol bis 15 Uhr unserer Zeit verlassen. In der Stadt sollen sich auf dem Gelände eines Stahlwerks rund 2.500 ukrainische Soldaten befinden, darunter auch 400 ausländische Kräfte, sowie rund 1.000 Zivilisten. Am Sonntag hatten die ukrainischen Soldaten ein erstes russisches Ultimatum ignoriert.

Fluchtkorridore für Zivilisten aus Mariupol kamen nach ukrainischen Angaben auch am dritten Tag in Folge nicht zustande. Demnach verwehrt die russische Armee trotz Bitten einen Weg aus der belagerten Hafenstadt. Auch in Charkiw und Cherson hätten die Menschen keinerlei Möglichkeit, die umkämpften Gebiete zu verlassen, schrieb die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk per Telegram.

In der vergangenen Nacht hatten sich die russischen Angriffe auf den Osten des Landes, den Donbass, konzentriert. Nach Angaben aus Moskau wurden dort fast 1.300 Ziele mit Raketen und Artillerie beschossen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten kaum.

