Haushaltsstreit

Erneutes Spitzentreffen im Kanzleramt - Habeck warnt nach Trump-Sieg vor Scheitern der Ampel

Bundeskanzler Scholz ist erneut mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner zusammengekommen, um eine Einigung im Streit um die Haushalts- und Wirtschaftspolitik auszuloten. Habeck warnte mit Blick auf den Wahlsieg von Donald Trump in den USA vor einem Scheitern der Ampel-Koalition. Der Grünen-Politiker sagte in Berlin, Deutschland dürfe in Europa jetzt nicht ausfallen.