Bildmontage von Bundeskanzler Scholz (l.) und Russlands Staatschef Putin (JOHANNA GERON, Sergei GUNEYEV / POOL / Sputnik / AFP)

In dem Gespräch sei es um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gegangen, teilte der Kreml in Moskau mit, ohne Einzelheiten zu nennen. In Berlin teilte Regierungssprecher Hebestreit mit, Scholz habe in dem Gespräch darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und zu einer Verbesserung der humanitären Lage komme. Im Anschluss habe der Kanzler auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen, hieß es weiter. Beide hätten verabredetet, weiterhin eng in Kontakt zu bleiben. Alle drei Gipfel finden heute in Brüssel statt.

Weiterführende Informationen

