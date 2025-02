Feuer an der Absturzstelle in Philadelphia. (Matt Rourke / AP / dpa )

Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch unbekannter Ursache in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania ab. In der Maschine befanden sich nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA sechs Menschen. Es wird davon ausgegangen, dass sie ums Leben kamen. Da das Flugzeug in ein belebtes Stadtviertel mit Wohnhäusern und Geschäften im Nordosten der Stadt abstürzte, werden weitere Todesopfer befürchtet. Nach Angaben von Philadelphias Bürgermeisterin Parker gerieten mehrere Häuser und Fahrzeuge in Brand. In online verbreiteten Videos war ein großer Feuerball beim Aufprall der Maschine zu sehen. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am vergangenen Donnerstag hatte es bereits in der Hauptstadt Washington ein Flugzeugunglück mit 67 Todesopfern gegeben: Eine Passagiermaschine und ein Militärhubschrauber waren ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen und in den Fluß Potomac gestürzt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.