Russland, Pokrov: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny (M) ist auf einem Standbild aus einem Video zu sehen. (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Das Gericht in der Strafkolonie Prokow bei Moskau ordnete verschärfte Haftbedingungen für den 45-Jährigen an. In der Urteilsbegründung war von Veruntreuung sowie Missachtung des Gerichts in einem früheren Verfahren die Rede. Seine Anwältin kündigte Einspruch an. Nawalny verbüßt bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe in einer Strafkolonie.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilte das Urteil als "politisch motiviert" und forderte die sofortige Freilassung Nawalnys. Der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, sagte, die Verurteilung sei durch nichts zu rechtfertigen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, es handele sich um einen unverhohlenen Akt der Willkür. Amnesty International nannte das Urteil schockierend.

