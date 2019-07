Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Ernst, kritisiert die Ankündigung der künftigen EU-Kommissionsvorsitzenden, die Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten. Der Linkenpolitiker sagte im Dlf, er bedaure, dass von der Leyens erste Aussagen in diese Richtung gingen.

Die Wirtschaftssanktionen seien mit einer Medizin zu vergleichen, deren Wirkung ausbleibe oder die sogar schädlich sei, sagte Ernst im Deutschlandfunk (Audio-Link). Politisch hätten die Strafmaßnahmen keine Wirkung, da sich weder auf der Krim noch in der Ostukraine eine Entspannung abzeichne. Wirtschaftlich sei auch Deutschland negativ betroffen, da sich Russland an China annähere.



Die EU und Russland haben seit fünf Jahren gegenseitige Sanktionen verhängt. Laut Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft haben sie bislang einen Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe angerichtet.

Lawrow: Beziehungen sind "besorgniserregend"

Gestern hatten die Außenminister Maas und Lawrow in am Petersburger Dialog teilgenommen. Auf der Veranstaltung in Königswinter warf Lawrow Deutschland vor, sich an einer aggressiven und antirussischen Politik zu beteiligen. Die gesamte EU stehe unter dem Druck der Vereinigten Staaten, so Lawrow. Die Beziehungen zwischen Russland, der EU und der Nato seien in einem besorgniserregenden Zustand.



Bundesaußenminister Maas sicherte Lawrow zu, verlorengegangenes Vertrauen wieder aufbauen zu wollen. Ohne Moskau seien die Fragen der Weltpolitik nicht zu lösen. Beide Länder müssten sich jedoch aufeinanderzubewegen.



An dem Dialogforum nahmen Repräsentanten verschiedener Menschenrechtsgruppen und Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft teil. Das Format für den Austausch zwischen Deutschland und Russland gibt es seit 2001. Mit Lawrow und Maas waren erstmals seit der russischen Annexion der Krim 2014 wieder Regierungsmitglieder beider Länder beteiligt.