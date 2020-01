Die Bratschistin Tabea Zimmermann erhält den diesjährigen Ernst-von-Siemens-Preis. Dies gab das Kuratorium der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung bekannt. Die Auszeichnung wird "für ein Leben im Dienste der Musik" verliehen.

Der Ernst-von-Siemens-Preis ist mit 250.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der klassischen Musik. Die Preisverleihung ist am 11. Mai im Münchner Prinzregententheater.



Dem Deutschlandfunk Kultur sagte Tabea Zimmermann, sie habe sich für die Auszeichnung nicht als Kandidatin gesehen. Aber sie freue sich ungemein. Das Interview mit der weltweit erfolgreichen Kammermusikerin und Solistin strahlt Deutschlandfunk Kultur heute ab 11.05 Uhr in der Sendung Tonart aus.

"Der Bratsche neue Strahlkraft verliehen"

Das Kuratorium erklärte, mit Tabea Zimmermann werde eine Künstlerin ausgezeichnet, die alle Energie darauf lenke, zum Kern des musikalischen Wesens vorzudringen und diese Erfahrung mit dem Publikum zu teilen. Ausgezeichnet werde ihr unbestechliches Musizieren, ihre authentische Haltung, ihr kompromissloser Qualitätsanspruch, ihr Einsatz für die zeitgenössische Musik und nicht zuletzt großartige Leistungen in der Lehre. Ihrem Instrument, der Bratsche, habe sie "ganz neue Strahlkraft" verliehen.



Tabea Zimmermann ist Jahrgang 1966 und stammt aus dem Schwarzwald. Als Solistin spielt sie regelmäßig mit den großen Orchestern der Welt. In den vergangenen Jahren hatte sie gemeinsam mit Luis Gago die künstlerische Leitung der Beethoven-Woche Bonn.