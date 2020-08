Die Landwirte in Deutschland werden nach Angaben des Bauernverbands auch in diesem Jahr weniger ernten als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Verbandspräsident Rukwied sagte bei der Vorstellung der Erntebilanz, die Trockenheit im Frühjahr habe dazu geführt, dass die Getreideernte in diesem Jahr in manchen Regionen um 30 Prozent geringer ausfalle.

Der Bauernverband will sich für eine gemeinsame Strategie gegen den Klimawandel einsetzen. Rukwied sagte, Bund und Länder müssten den Landwirten bei der Anschubfinanzierung helfen.

Grüne fordern Unterstützung für Landwirte

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Ostendorff, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Landwirte bräuchten Unterstützung, wenn es darum gehe, neue Pflanzensorten zu entwickeln, die mit dem Klimawandel klarkommen würden. Es sei fatal, wenn Landwirte gezwungen wären, nur Pflanzen anzubauen, die auf den Weltmärkten die höchsten Preise erzielen würden. Ostendorff sprach sich deshalb auch gegen pauschale Steuerentlastungen und Finanzhilfen für Landwirte aus.



Der Generalsekretär des bauernverbands, Krüsken, hatte am Morgen im Deutschlandfunk gesagt (Audio-Link), besonders der Westen Deutschlands, aber auch der Südosten der Republik und Nordbayern seien von längeren Trockenphasen im Frühsommer betroffen. Drei Jahre teils extreme Dürre hintereinander gehe vielen landwirtschaftlichen Betrieben an die Substanz, so Krüsken.