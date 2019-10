Kirchen und Verbände haben zu mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft aufgerufen.

Der Freiburger Erzbischof Burger forderte gerechtere Preise in der Landwirtschaft. Landwirte müssten von ihrer Arbeit leben können, sagte er bei einer Messe zum heutigen Erntedankfest. Der Deutsche Bauernverband erklärte, gerade in diesem Dürrejahr müssten sich die Menschen wieder bewusst machen, dass gute Ernten keine Selbstverständlichkeit seien. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner rief zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln auf. Außerdem müsse Kindern früh Wissen über Landwirtschaft und Ernährung vermittelt werden, schreibt die CDU-Ministerin in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".