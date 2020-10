Bundespräsident Steinmeier hat zu mehr Wertschätzung der hiesigen Landwirtschaft aufgerufen.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie verwundbar globale Lieferketten seien und wie wichtig die heimische Landwirtschaft sei, sagte Steinmeier bei einem Besuch in einem katholischen Bildungsgut in Sachsen. Darüber hinaus habe auch fehlender Regen zu Einbußen und Einschränkungen geführt. Volle Regale im Supermarkt seien kein Naturgesetz, betonte der Bundespräsident.



Steinmeier war anlässlich eines ökumenischen Gottesdienstes zum Erntedank nach Sachsen gereist. Ministerpräsident Kretschmer warnte, im Konflikt um die richtige Ausrichtung der Landwirtschaft nicht in einen - Zitat - Kulturkampf zu verfallen, sondern nach gemeinsamen Lösungen für die Zukunft zu suchen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.