Gewerkschaften, Grüne und Linke kritisieren, dass Erntehelfer und andere Saisonkräfte künftig länger ohne Versicherungsschutz arbeiten sollen.

Der Bundestag hatte gestern beschlossen, dass sie künftig bis zu 102 Tage ohne Sozialversicherung beschäftigt werden dürfen. Bisher waren es höchstens 70 Tage. Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt warnte, damit stärke die Politik die prekäre Beschäftigung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund erklärte, in der Branche werde eine Regelung missbraucht, die urspünglich nur für Ferienjobs gedacht gewesen sei. Grüne und Linke kritisierten, vielen osteuropäischen Arbeitskräften werde auf diese Weise eine Krankenversicherung vorenthalten.



Die Bundesregierung begründet die Regelung unter anderem damit, dass in der Corona-Pandemie häufige Personalwechsel vermieden werden sollen. Der Deutsche Bauernverband sprach von einem wichtigen Beitrag zur Sicherung der Versorgung mit heimischen Lebensmitteln in Zeiten der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.