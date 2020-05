In der Corona-Krise haben viele schlecht bezahlte Jobs von der Pflege bis zum Supermarkt eine neue Wertschätzung bekommen. Deutlich geworden ist auch die Bedeutung von Erntehelfern und anderen Saisonarbeitern. Doch ihr Einsatz bleibt umstritten.

Als Deutschland Mitte März die Grenzen zu den Nachbarländern schloss, da begann die Diskussion um die Erntehelfer. Die Bauern verlangten dringend Sonderregelungen, denn ohne Saisonkräfte sei die Ernte etwa für Spargel und Erdbeeren verloren.

"Die Würde des Spargels ist unantastbar"

In der Diskussion wiesen andere Stimmen darauf hin, dass man den Menschen aus Rumänien und anderen Ländern die Reise nach Deutschland und die Arbeit hier mitten in der Pandemie nicht zumuten könne. Auf den Punkt brachte diese Position ein Tweet, in dem es am 3. April hieß: "Wir überlassen 20.000 Menschen der Hölle von Moria, wo sie frieren, dürsten und hungern. Aber wir holen 40.000 Menschen aus Rumänien, damit uns der Spargel nicht verrottet. Die Würde des Spargels ist unantastbar..."

"Bauer sucht Flug"

Am Ende setzten die Landwirte sich durch, auch mit Hilfe von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Sie verständigte sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) darauf, dass rund 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland einreisen können - aber nur auf dem Luftweg. Bis heute schalten Fluggesellschaften wie Germanwings oder Condor mit dem Slogan "Bauer sucht Flug" Anzeigen, in denen sie diesen Service bewerben.

Viele kamen schon vor Corona

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte dem "Tagesspiegel", für den April hätten die Betriebe etwa 24.000 Saisonarbeitskräfte beantragt. Viele Erntehelfer seien aber schon vor den Corona-Beschränkungen nach Deutschland gekommen. Im Wein- und Obstbau werde der Reb- und Baumschnitt ja schon im Winter gemacht. Auch beim Spargel beginne der Einsatz bereits im März. Rukwied fügte hinzu: "Die Erntehelfer können ja wegen der Coronakrise länger in Deutschland bleiben. Statt drei Monaten sind es in diesem Jahr fünf Monate, die sie kurzfristig beschäftigt werden können. Die meisten Helfer machen das auch, in ihren Heimatländern müssten sie ja zurzeit erst mal in Quarantäne."

Strenge Regeln oder "Klöckner-Chaos"?

Ministerin Klöckner sprach Anfang April von „strengen Regeln bei der Einreise und dem Aufenthalt der Arbeiterinnen und Arbeiter. Diese Auflagen seien in einem gemeinsamen Papier von Landwirtschaftsministerium und Innenministerium festgelegt. Der "Spiegel" berichtet hingegen, dass eine klare Auskunft über den Rechtsstatus des Papiers nicht zu bekommen sei. Klöckner selbst habe im April auf Fragen mehrerer grüner Bundestagsabgeordneter nur noch von einer "Hilfestellung" gesprochen und einem "Beitrag" zu einem sicheren Aufenthalt. Unklar sei auch, ob die von der Bundesregierung beschlossenen generellen Arbeitsschutzstandards zur Corona-Bekämpfung auch für Erntehelfer gelten. Vorgesehen sind hier unter anderem Einzelzimmer statt Mehrfachbelegung in Sammelunterkünften. „Der Spiegel gab seinem Beitrag dazu die Überschrift "Das Klöckner-Chaos".

40 Personen in einem Anhänger

Verstöße gegen allgemein geltende Regeln des Gesundheitsschutzes hatten schon Ende April Recherchen des ARD-MagazinsPanorama offen gelegt. In großen Betrieben würden weiterhin Gruppen von mehr als 40 Personen in jeweils einem Anhänger vom Hof zu den Feldern transportiert. Dabei trügen sie oft keine Masken. Arbeitsgruppen hätten eine Größe von bis zu 45 Personen. Die Menschen seien außerdem weitern in Mehrbettzimmern mit voller Auslastung untergebracht.

Die Ministerin verweist auf die Länder

Inzwischen sieht die Landwirtschaftsministerin die Bundesländer in der Pflicht. Auf einer Konferenz mit ihren Kolleg*innen aus den Ländern in der vergangenen Woche rief sie diese dazu auf, die Auflagen zur Einreise ausländischer Saisonarbeiter einzuhalten, den Gesundheits- und Arbeitsschutz sicherzustellen so wie die Corona-Regeln bei Unterbringung und Hygiene. Den Einreisestopp unter Auflagen für Erntehelfer zu beenden, sei schließlich auch "der gemeinsame Wunsch" der Länder gewesen, betonte Klöckner. Andernfalls könne "die gefundene Lösung in ihrer derzeitigen Form nicht fortbestehen".

Parallelen zu den Fleischbetrieben

Ähnlich wie die Erntehelfer sind auch die Beschäftigten von Fleischbetrieben oft in Sammelunterkünften untergebracht. Immer wieder kam es hier zu größeren Corona-Ausbrüchen. Zuletzt wurden in einer Fleischfabrik in Coesfeld mehr als 200 Arbeiterinnen und Arbeiter positiv auf das Virus getestet. Auch in ähnlichen Unternehmen in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurden viele Corona-Infektionen nachgewiesen. Mit Blick auf Coesfeld hatte der NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Deutschlandfunk "andere Gesetze für die Fleischindustrie" gefordert und betont: "Wir brauchen eine stärkere Verantwortung der Schlachthofbetreiber auch für den Bereich der Werkvertragsarbeitnehmer." Möglicherweise wird in diesem Zusammenhang auch die Situation der Erntehelfer rechtlich neu geklärt.

"Marktmacht verändert sich zu Gunsten der Erntehelfer"

Die "Frankfurter Allgemeine" weist auf einen anderen Aspekt hin. Da die Erntehelfer in diesem Jahr ein knappes Gut seien, habe sich die Marktmacht zu ihren Gunsten verändert. Die Preise stiegen und Bauern, die mehr Lohn zahlen könnten, versuchten, anderen Höfen die Helfer abspenstig zu machen. Immer wieder komme es zu Konflikten. Die FAZ verweist auch darauf, dass deutsche Arbeitskräfte etwa beim Spargelstechen rar sind und manchmal – Zitat - "nicht so fix mit dem Spargelmesser".

In Frankreich helfen die Städter auf den Feldern

In Frankreich sieht das anders aus. Unser Nachbarland benötigt derzeit kaum ausländische Saisonarbeiter für die Ernte. Die "Frankfurter Rundschau" berichtet über einen neuen Gesellschaftstrend in Frankreich: "Die Städter fahren aufs Land und krempeln die Ärmel hoch". Als Ende März klar wurde, dass Frankreich, immerhin der größte Agrarproduzent der EU, wegen Corona in diesem Frühjahr nicht auf marokkanische oder polnische Helfer zurückgreifen kann, wandte sich

Landwirtschaftsminister Didier Guillaume mit einem Aufruf zur Solidarität an seine Landsleute. Mit Erfolg. Bisher haben sich etwa 200.000 Französinnen und Franzosen zur Arbeit auf den Feldern gemeldet.

