Die Goldene Palme (picture alliance / dpa / Sebastien Nogier)

Zur Eröffnung wird die Horrorkomödie "Coupez!" des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius gezeigt. Der Film spielt in einer stillgelegten Fabrik, wo ein Low-Budget-Zombiefilm gedreht werden soll. Ursprünglich lautete der Titel "Z comme Z", zu deutsch "Z wie Z". Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine wurde er in "Coupez!" umbenannt. Der Buchstabe "Z" steht als Propagandazeichen auf russischen Militärfahrzeugen. Der Krieg spielt noch eine weitere Rolle. So wird der letzte Film des litauischen Filmemachers Mantas Kvedaravicius gezeigt, der im April im ukrainischen Mariupol erschossen wurde.

Im Wettbewerb um die Goldene Palme werden 21 Filme gezeigt. Die Preise werden am 28. Mai vergeben.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.