Der Parlamentarischer Rat bei der konstituierenden Sitzung mit Konrad Adenauer. (picture-alliance / akg-images)

Zu der Feier im Museum Koenig werden unter anderen Bundeskanzler Scholz und Bundestagspräsidentin Bas erwartet. Die Festansprache hält der frühere Bundespräsident Gauck.

Der Parlamentarische Rat arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg das Grundgesetz für die Bundesrepublik aus. Seine feierliche Eröffnung fand am 1. September 1948 in dem Museum statt, das als eines von wenigen Bonner Gebäuden im Krieg unbeschädigt geblieben war. Schauplatz der eigentlichen Beratungen war die nahelegene Pädagogische Akademie. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz schließlich in der späteren Bundeshauptstadt unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.