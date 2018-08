Das Filmfestival Venedig wird am Abend mit dem Weltraum-Drama "First Man" eröffnet.

Schauspieler Ryan Gosling verkörpert darin den Astronauten Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Regie führte Damien Chazelle, der für "La La Land" im vergangenen Jahr mit dem Oscar ausgezeichnet worden war. "First Man" ist einer von 21 Wettbewerbsbeiträgen, die um die Hauptpreise konkurrieren. Darunter ist auch der neue Film "Werk ohne Autor" des Deutschen Florian Henckel von Donnersmarck. Die Jury wird die Preise am 9. September vergeben. Ihr Vorsitzender ist in diesem Jahr der Mexikaner Guillermo del Toro, der im vergangenen Jahr für "Shape of Water" den Goldenen Löwen gewann.