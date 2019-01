Bundespräsident Steinmeier hat den Einfluss des "Bauhauses" auf Architektur und Design gewürdigt.

Die Ausbildungsstätte gehöre zu den weltweit einflussreichsten kulturellen Impulsen Deutschlands, sagte er am Abend in der Berliner Akademie der Künste bei einem Eröffnungsfestival zu "100 Jahre Bauhaus". Eine Gruppe inspirierter Köpfe habe von 1919 bis 1933 großartige Dinge in Architektur, Kunst, Tanz, Gestaltung, Typographie sowie Fotografie und Film geschaffen. Das Eröffnungsfestival bildet den Auftakt der bundesweiten Feiern zum Gründungsjubiläum der Einrichtung.