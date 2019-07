Das deutsche Röntgenteleskop eRosita ist mit dreiwöchiger Verspätung auf dem Weg ins All.

Eine russische Trägerrakete mit eRosita und einem russischen Teleskop startete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Eigentlich war der Start schon Ende Juni geplant. Beim ersten Versuch musste er wegen einer nicht aufgeladenen Batterie verschoben werden. Am Freitag gab es technische Probleme mit der Trägerrakete.



In etwa drei Monaten sollen die Teleskope ihr 1,5 Millionen Kilometer entferntes Ziel erreichen. eRosita soll Milliarden von Lichtjahre entfernte Galaxien sichtbar machen. Möglich wird das durch extrem hohe Gastemperaturen in Galaxienhaufen, die Röntgenstrahlen aussenden, die eRosita aufnehmen soll. Aus den Daten wollen Wissenschaftler eine Himmelskarte erstellen, die zeigt, wie sich das Universum seit dem Urknall ausgedehnt hat.