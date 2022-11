Ifo-Studie

Unterricht in einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul (picture alliance / dpa / Photononstop)

Die Spanne der Jugendlichen, die Bildungslücken aufweisen, reicht demnach von 24 Prozent in Nordamerika und der Europäischen Union bis 89 Prozent in Südasien und 94 Prozent im Afrika südlich der Sahara. In 101 Ländern beträgt der Anteil mehr als 50 Prozent und in 36 Ländern sogar über 90 Prozent.

"Das sind erschreckende Zahlen", sagte ifo-Bildungsexperte Ludger Wößmann. Die Welt sei damit "extrem weit davon entfernt, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen".

In Deutschland beträgt der Anteil der Jugendlichen, die den Anforderungen nicht genügen, 23,8 Prozent, in Österreich 24,6 und in der Schweiz 21,9 Prozent. In Estland sind es nur 10,5 Prozent.