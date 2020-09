Erschwingliche Teleskope für alle Herr Dobson und sein geniales Amateurteleskop

Vor 105 Jahren kam John Dobson zur Welt. Er studierte Chemie an der Universität Berkeley und verbrachte über zwanzig Jahre in einem Kloster in San Francisco. Dort beschäftigte er sich viel mit dem Aufbau des Universums.

Von Dirk Lorenzen

