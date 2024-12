Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Das Wetter: In der Nordwesthälfte bedeckt. Im Südosten Nebel, später gebietsweise sonnig. An der See und in Gipfellagen Sturmböen. Tageshöchstwerte 0 bis 10 Grad. Morgen im Norden stark bewölkt und regnerisch, an der Küste schwerer Sturm. Im Süden erneut erst Nebel, dann Sonne. 8 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag vielerorts Schnee- und Regenschauer, 3 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.