Vorgesehen ist, über eine DFL-Tochtergesellschaft einen Teil der Medienrechte zu verkaufen. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Mit dem Geld will die DFL ihre Infrastruktur ausbauen. Dazu zählen eine weitere Digitalisierung und der Aufbau einer eigenen Streamingplattform.

Einer der beiden Geschäftsführer der DFL, Marc Lenz, sagte im Anschluss: "Das ist ein gutes Zeichen, dass wir gemeinsam - DFL wie auch die Clubs - die Bundesliga und 2. Bundesliga weiterentwickeln wollen". Das Abstimmungsergebnis sei eine gute Grundlage, jetzt handeln zu können." Lenz ergänzte: "Wir werden verantwortungsvoll damit umgehen."

"Unsere Kurve": Aussichtsloses Rattenrennen mit der Premier League

Das Fan-Bündnis "Unsere Kurve" lehnt das Vorhaben ab, weil es in ihren Augen zu einer Wettbewerbsverzerrung führen werde. Das Modell stärke das obere Drittel der DFL-Ligen, während zwei Drittel der Vereine nur minimale Verbesserungen erwarten dürften, hieß es. "Die Folgen dieser Entscheidung verschärfen die ungleichen Chancen in den deutschen Ligen zugunsten eines zunehmend künstlichen Produktes der internationalen TikTok Welt". Und weiter hieß es: "Die wohlfeilen Worte der DFL in der Coronapause haben sich endgültig in Luft aufgelöst. Geld steht über allem. Die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs wird für ein aussichtsloses Rattenrennen mit der Premier League über Bord geworfen".

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte sich hingegen erleichtert über die mehrheitliche Zustimmung. Es sei ein wichtiger Schritt für die Gestaltungsmöglichkeit in eine digitale Weiterentwicklung. Präsident Oke Göttlich vom Zweitligisten FC St. Pauli betonte, die demokratische Entscheidung respektieren zu wollen. Wichtig sei, eine faire und sinnvolle Verteilung von Geldern zu erreichen, um den nationalen Wettbewerb attraktiver zu gestalten. Auch Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, begrüßte die Entscheidung: "Im Sinne des deutschen Fußballs war es notwendig, Klarheit zu haben - sei es dafür oder dagegen".

