Das Flüchtlingslager auf Lampedusa meldet viele Migranten (Archivbild) (AFP / Alessandro SERRANO)

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hielten sich heute Vormittag mehr als 4.200 Menschen in dem Camp auf. Darunter seien fast 250 unbegleitete Minderjährige. Eigentlich ist das Lager im Inneren der Insel nur für 400 Menschen ausgelegt. Am Freitag erreichten mehr als 1.900 Migranten die Insel. Gestern kamen weitere rund 1.700 Menschen. Die Behörden wollen im Laufe des Tages so viele Menschen wie möglich aufs Festland bringen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.