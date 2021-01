Die Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem sollen erstmals seit vielen Jahren einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament wählen.

Das Büro des amtierenden Präsidenten Abbas gab den 22. Mai als Termin für die Wahl des Parlaments und den 31. Juli für die Wahl des Präsidenten bekannt. Abstimmungen waren in den vergangenen Jahren mehrfach geplant, aber nie zustande gekommen. Die bislang letzte Präsidentschaftswahl wurde 2005 abgehalten, die letzte Parlamentswahl 2006. Die Fatah von Abbas und die im Gazastreifen herrschende Hamas hatten sich in den vergangenen Monaten nach langer Feindseligkeit angenähert. Die Abstimmung 2006 hatte die islamistische Hamas gewonnen, ein Jahr später vertrieb sie die gemäßigtere Fatah aus dem Gazastreifen und übernahm die Kontrolle des Gebiets. Die Fatah herrscht seither nur noch in den palästinensischen Selbstverwaltungsgebieten des Westjordanlands.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.