Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. (dpa)

Basay-Yildiz sagte, die Mord-Drohungen gegen ihre zweijährige Tochter sowie die Veröffentlichung privater Daten hätten sie dazu veranlasst, Anzeige zu erstatten. Die Schreiben hätten auch ihre Familie verunsichert, ihr Mann und sie hätten über Schutzmaßnahmen für die kleine Tochter nachgedacht.

Angeklagter betont Unschuld

In dem Fall muss sich ein 54 Jahre alter Mann aus Berlin vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, insgesamt 116 Schreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten an Persönlichkeiten aus Politik und Öffentlichkeit verschickt zu haben, vorwiegend an Frauen.

Zum Prozessbeginn in der vergangenen Woche bestritt der Angeklagte, die Schreiben verfasst zu haben.

