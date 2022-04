Nach Cyberangriff

Symbolbild Cybeangriff. (picture alliance / Jochen Tack)

Oberbürgermeister Knapp sagte dem MDR , man sei auf einem guten Weg. Er sei optimistisch, dass man die Lage in zwei bis drei Wochen in den Griff bekomme. Unter anderem die Einwohnermeldebehörde konnte in dieser Woche wieder mit dem zentralen Rechenzentrum verbunden werden, um Pässe und Ausweise auszustellen.

Computer-Hacker hatten die Daten verschlüsselt, sodass die Stadtverwaltung Suhl nicht mehr arbeiten konnte. Laut dem Landeskriminalamt in Erfurt war es mit Blick auf die jüngere Vergangenheit der erste derartige Angriff auf eine kommunale Verwaltung in Thüringen. IT-Experten warnen seit Langem vor solchen Cyberangriffen. Teilweise verüben Kriminelle die Taten, um Lösegeld zu erpressen. Ähnliche Fälle gab und gibt es in anderen Kommunen in Deutschland und weltweit.

