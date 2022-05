Der US-Kongress befasst sich mit Ufos. (imago / Panthermedia / ktsdesign)

Hohe Beamte des Verteidigungsministeriums sollen den Abgeordneten im Unterausschuss für Terrorismusbekämpfung, Spionageabwehr und Rüstungskontrolle Rede und Antwort stehen. Zuerst im öffentlichen, später im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Im vergangenen Jahr hatten Regierungsbeamte der "Unidentified Aerial Phenomena Task Force" also der "Arbeitsgruppe für nicht identifizierte Luftphänomene", dem Kongress eine freigegebene Version eines geheimen Berichts zu dem Thema vorgelegt. Es handelte sich um ein Papier des Verteidigungsministeriums in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Die Arbeitsgruppe war mit dem Ziel gegründet worden, "ungeklärte Phänomene in der Luft, die möglicherweise eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten, zu entdecken, zu analysieren und zu katalogisieren". Hintergrund waren auffällige Erscheinungen, die unter anderem Piloten der US-Marine in den vergangenen 20 Jahren beobachtet haben. Der Ausschussvorsitzende Carson erklärte, die Amerikaner müssten mehr über "diese unerklärlichen Vorkommnisse" wissen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.