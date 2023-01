Bolsonaro-Anhänger

Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro stürmen am 8. Januar 2023 den Kongress und mehrere Regierungsgebäude in Brasilia. (pa/AA/Joedson Alves)

39 Personen sollen in Untersuchungshaft genommen und Vermögen von umgerechnet sieben Milllionen Euro eingefroren werden. Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, einen Putsch angestrebt und öffentliches Eigentum beschädigt zu haben.

Nach Angaben der Behörden hatten am 8. Januar Tausende Menschen das brasilianische Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Damit versuchten sie, die Wahlniederlage des früheren Präsidenten Bolsonaro rückgängig zu machen. Mehr als tausend Menschen wurden am Tag der Ausschreitungen festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.