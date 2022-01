Bei den Ermittlungen um die Arbeiten am Segelschulschiff Gorch Fock in der Elsfelther Werft gibt es eine Anklage. (Archivbild) (imago stock&people)

Laut Staatsanwaltschaft Osnabrück sind am Landgericht Oldenburg mehrere Personen angeklagt. Danach handelt es sich etwa um einen Kostenprüfer der Marine sowie zwei frühere Vorstände der insolventen Elsflether Werft. Ihnen werden Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung in Höhe von mehr als 800.000 Euro zur Last gelegt. Einen Beleg für einen Zusammenhang zwischen den mutmaßlichen Bestechungsgeldern und der Kostenexplosion bei der Sanierung der "Gorch Fock" fanden die Ermittler dabei nach eigenen Angaben aber nicht, wie sie weiter mitteilten. - Die "Gorch Fock" gehört der Marine und dient der Offiziersausbildung. Ende 2015 wurden schwere Schäden an dem Segelschulschiff festgestellt. Die Generalüberholung war mit hohen Kostensteigerungen verbunden. Ursprünglich waren für die Sanierung der "Gorch Fock" zehn Millionen Euro vereinbart worden, letztendlich waren es etwa 135 Millionen Euro.

