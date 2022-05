Migration in Großbritannien (PA Wire/Gareth Fuller)

Ein Sprecher des britischen Innenministeriums erklärte in London, die entsprechenden Benachrichtigungen würden demnächst verschickt. Allerdings rechne man mit juristischen Hürden. Menschenrechtler halten das Vorhaben von Innenministerin Patel für einen Verstoß gegen internationales Recht und die UNO-Flüchtlingskonvention; es existiert bereits eine Klage dagegen.

Patel hatte das Abkommen mit Ruanda Mitte April geschlossen. Es sieht vor, dass illegal eingereiste Asylsuchende über 18 Jahre in das Land gebracht werden und dort auf den Ausgang ihres Verfahrens warten müssen.

Ähnliche Bestrebungen gibt es bereits in Dänemark: Dort hatte das Parlament im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das die Verlagerung von Asylbewerberzentren ins Ausland ermöglicht. Vor wenigen Tagen unterzeichneten die Regierung in Kopenhagen und jene des Kosovo zudem einen Vertrag über die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in einem Gefängnis in dem Balkanstaat.

