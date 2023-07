Erneuerbare Energien

Windpark in der Ostsee, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Rügen (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Wie die Aufsichtsbehörde in Bonn mitteilte, wurde dabei ein Erlös in Höhe von 12,6 Milliarden Euro erzielt. Der überwiegende Teil des Geldes soll zur Finanzierung des Netzausbaus verwendet werden und damit letztlich die Stromkosten der Verbraucher senken. Jeweils fünf Prozent fließen zudem in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei.

Erfolgreiche Bieter waren die Mineralölkonzerne BP und Total Energies, die sich jeweils zwei Flächen sicherten. Die Auktion war schon aufgrund der Größe der geplanten Windparks bemerkenswert. Es waren sieben Gigawatt an Leistung ausgeschrieben und damit genug, um die aktuellen Offshore-Kapazitäten in Deutschland fast zu verdoppeln. Die Inbetriebnahme der neuen Windparks ist für das Jahr 2030 vorgesehen.

