US-Präsident Biden wird heute zu seiner ersten Auslandsreise in Großbritannien erwartet.

Der Präsident und die First Lady treffen zunächst mit US-Soldaten in Suffolk zusammen. Morgen ist ein Gespräch mit Premierminister Johnson in der Nähe von Cornwall geplant. Dort findet dann von Freitag bis Sonntag der G7-Gipfel statt. Am Rande des Gipfels ist auch ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel vorgesehen. Zum Abschluss ihres Besuches in Großbritannien werden Biden und die First Lady am Sonntag von Königin Elisabeth der Zweiten auf Schloss Windsor empfangen.



Eine weitere Station des US-Präsidenten ist am kommenden Montag der Nato-Gipfel in Brüssel. Mitte kommender Woche findet in Genf das Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin statt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.