Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron in Berlin. (AFP John MacDougall)

Bundeskanzler Scholz empfing ihn in Berlin. Beide würdigten dabei die deutsch-französische Freundschaft. Am Brandenburger Tor in Berlin setzten sie ein Zeichen für die Ukraine. Das Bauwerk war dabei in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau angestrahlt. Man wolle die volle Unterstützung für das Land verdeutlichen, betonte Macron. Mit Blick auf die gestrige Rede von Russlands Staatschef Putin anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren betonten er und Scholz, immerhin habe Putin nicht weiter verbal eskaliert. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs habe man den Worten allerdings auch nicht entnehmen können. - Bei einer Militärparade in Moskau hatte Putin den Krieg gegen die Ukraine als präventiven Schritt zur Gefahrenabwehr für Russland gerechtfertigt.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.