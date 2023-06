Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es um eine gemeinsame EU-Asylpolitik sowie um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa )

Die Staudamm-Zerstörung habe verheerende humanitäre, ökologische, landwirtschaftliche sowie wirtschaftliche Folgen und bedrohe zudem die Sicherheit des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja, erklärten die in Brüssel versammelten Staats- und Regierungschefs. Man sei bereit, zusätzlich zu der bereits laufenden Katastrophenschutzhilfe Unterstützung zu leisten.

Darüber hinaus wollen die EU-Staaten die Ukraine stärker bei den Planungen für einen internationalen Friedensgipfel unterstützen. Dafür werde man die diplomatischen Kontakte intensivieren, um eine größtmögliche Unterstützung für die zentralen Prinzipien und Ziele der sogenannten "ukrainischen Friedensformel" zu gewährleisten. Dazu gehört etwa ein vollständige Abzug russischer Truppen, eine Freilassung aller Kriegsgefangenen, ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach den Vorstellungen von Präsident Selenskyj könnte ein solcher Friedensgipfel in der Schweiz organisiert werden.

Zurückhaltung bei der Frage von Sicherheitsgarantien

Weitreichende Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskrieges wollten die Gipfelteilnehmer der Ukraine nicht in Aussicht stellen. Sie konnten sich lediglich darauf verständigen, vage ihre Bereitschaft zu erklären, zu "künftigen Sicherheitszusagen" beizutragen. Unter diesem Begriff wird in der Regel keine direkte militärische Unterstützung verstanden. Grund für die zurückhaltende Wortwahl war die Haltung von Ländern wie Österreich, Irland und Malta. Sie wollen militärisch neutral bleiben und sind deswegen auch nicht Mitglied der NATO.

Stoltenberg sieht Risse im System Putin

Vor Beginn des eigentlichen Gipfels gab es ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Im Anschluss daran erklärte Stoltenberg, er sehe durch den Aufstand der Söldnergruppe Wagner vom Wochenende Risse im russischen System. Es sei aber noch zu früh, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Entscheidende sei nun, der Ukraine weitere Hilfe zuzusagen.

Lettlands Regierungschef Karins erklärte, die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine sei die volle Mitgliedschaft in der NATO, sobald der Krieg ende. Bundeskanzler Scholz appellierte an die Mitgliedsländer der Europäischen Union, die Unterstützung der Ukraine aufrechtzuerhalten. Der Krieg könne noch lange dauern. Die Länder der EU müssten sich deshalb unterhaken und bereit sein, so lange wie nötig an der Seite der Ukraine zu stehen.

Scholz erwartet Fortschritte im Asylsystem

Bundeskanzler Scholz zeigte sich beim EU-Gipfel in Brüssel unbeeindruckt von der polnischen und ungarischen Kritik an den Reform-Plänen des europäischen Asylsystems. Der von den Innenministern vereinbarte Solidaritätsmechanismus sei ein großer Durchbruch, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die Beratungen.

Dieser bedeute, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU einen Beitrag leisten müssten und die Last nicht allein bei den Grenzstaaten liege. Polen und Ungarn hatten erneut den Plänen für die Asylreform eine Absage erteilt und Vetos angekündigt. Der polnische Regierungschef Morawiecki erklärte zudem, er werde in Brüssel einen neuen Vorschlag zur Flüchtlingspolitik der EU vorlegen

