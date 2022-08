Die Bundeswehr verlegt heute erste Soldaten nach Bosnien-Herzegowina. (imago images/Christian Grube)

Zunächst werde eine niedrige zweistellige Zahl in die Hauptstadt Sarajevo entsandt, sagte eine Sprecherin in Potsdam. Bis zur bosnischen Parlamentswahl Anfang Oktober sollen den Angaben zufolge dann alle deutschen Kräfte vor Ort sein. Ihre dortige Aufgabe sei es, die Ausbildung der bosnischen Streitkräfte zu koordinieren, hieß es. Zudem würden Einsatzkräfte in den nach Unabhängigkeit strebenden serbischen Landesteil entsandt, um dort mit der Bevölkerung in Austausch zu treten.

Den Wiedereinstieg in die EU-Mission Eufor Althea hatte der Bundestag im Juli beschlossen. Deutschland beteiligte sich bereits von 2004 bis 2012 an dem Einsatz. Als Gründe für das erneute Engagement nennt die Bundesregierung die angespannte innenpolitische Lage in Bosnien-Herzegowina sowie Versuche der russischen Einflussnahme.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.