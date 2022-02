Gezählt werden Personen, die in Gemeinschafts- und Notunterkünften untergebracht sind. Die Erhebung wird vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden durchgeführt. Auskunftspflichtig sind alle Behörden, die Unterkünfte für Wohnungslose stellen oder vermitteln, aber auch gewerbliche Anbieter solcher Unterkünfte. Die Daten sollen die Basis für künftige sozialpolitische Entscheidungen in diesem Bereich darstellen.