Flughafen Peking: Ein Sicherheitsbeamter sitzt in Schutzkleidung an einer Kontrollstelle. (AFP/GREG BAKER)

Auch im deutschen Team gibt es bereits einen Fall. Ein Betreuer war positiv getestet worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, wurde der Befund am Sonntag nach einem PCR-Test in der Skiregion Zhangjiakou festgestellt. Der Betreuer sei symptomfrei und befinde sich aktuell in einem Quarantäne-Hotel, hieß es in einer Mitteilung.

Bei den Winterspielen vom 4. bis 20. Februar gelten strenge Corona-Richtlinien. Vor der Anreise müssen alle Olympia-Beteiligten zwei negative PCR-Tests nachweisen. Nur mit Impfnachweis kann eine dreiwöchige Quarantäne bei der Einreise in Peking vermieden werden.

