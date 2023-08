Die verheerenden Überschwemmungen im EU-Land Slowenien haben internationale Hilfe auf den Plan gerufen. (Anze Malovrh / STA / dpa / Anze Malovrh)

Als erstes traf ein Team ein, das auf Bergungsarbeiten spezialisiert ist. In den nächsten Tagen folgen weitere Helfer aus Deutschland mit schwerem Räumgerät. Auch die EU und die NATO haben nach dem Hilferuf der slowenischen Regierung Unterstützung in das Katastrophengebiet geschickt. EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen will morgen die betroffenen Regionen besuchen. Große Teile des Landesinneren und des Nordostens seien überschwemmt, sagte der slowenische Ministerpräsident Golob. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.