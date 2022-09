Wegen der Ukraine-Krise haben Deutschland und Niederlande zusätzliche Soldatinnen und Soldaten nach Litauen geschickt. (picture alliance / dpa / Carsten Hoffmann)

Mit einem Schiff wurden rund 100 Angehörige einer Panzergrenadierbrigade und knapp 40 Militärfahrzeuge über die Ostsee in das EU- und NATO-Land verlegt. Sie werden im litauischen Militärstützpunkt Rukla stationiert.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Nato einen verstärkten Schutz an der Ostflanke beschlossen. Deutschland soll dabei eine Kampftruppen-Brigade mit 3.000 bis 5.000 Soldaten führen.

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Derzeit ist in dem Staat ein von Deutschland geführtes Nato-Bataillon mit etwa 1.600 Soldaten stationiert, davon gehören mehr als die Hälfte der Bundeswehr an.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.