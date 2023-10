Der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv (Archivfoto) (picture alliance/ Winfried Rothermel )

Es wird mit einer Kapazität von etwa 1.000 Menschen pro Tag gerechnet. Die Flüge der Lufthansa hatte das Auswärtige Amt veranlasst, nachdem mehrere Fluggesellschaften ihre Verbindungen eingestellt hatten. Condor will am Sonntag zwei Flüge von Akaba in Jordanien anbieten. Der Flughafen liegt in der Nähe zur Grenze zu Israel. Weitere Bundesbürger sollen mit einer Fähre nach Zypern gebracht werden.

Auch andere Staaten fliegen ihre Landsleute aus, darunter sind Österreich, Frankreich und Großbritannien. Polen hatte bereits am Montag damit begonnen und Militärflugzeuge dafür eingesetzt.

Bundesbürger in Israel konnten sich auf Listen eintragen. Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig. Tausende Deutsche haben Israel bereits verlassen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Angriff auf Israel finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.