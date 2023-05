Das Passagierflugzeug C919 auf dem Flughafen Shanghai Hongqiao kurz vor dem Jungfernflug nach Peking. (AFP / STR)

Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit "problemlos" in der Hauptstadt gelandet, hieß es. An Bord der C919 waren demnach 130 Passagiere. Bilder in den Staatsmedien zeigten, wie einige chinesische Flaggen schwenkten und patriotische Lieder sangen.

Nach der Landung fand in Peking eine kurze Zeremonie zur Feier des geglückten Jungfernfluges statt. Der Flug sei "äußerst glatt und bequem verlaufen", sagte ein Passagier.

China will mit der C919 ausländischen Modellen wie der Boeing 737 MAX und dem Airbus A320 Konkurrenz machen. Viele der Bauteile der C919 - darunter die Triebwerke - kommen allerdings aus dem Ausland.