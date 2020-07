In Russland haben die Bürger bei einem Referendum die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes offenbar mit großer Mehrheit angenommen.

Rund 70 Prozent der Berechtigten hätten für das neue Gesetz gestimmt, teilte die Wahlleitung auf der Basis erster Auszählungen mit. Etwa 28 Prozent hätten die neue Verfassung abgelehnt, hieß es. Die Ergebnisse wurden bekannt gegeben, obwohl die Wahl noch nicht in allen Teilen des Landes beendet war. Eigentlich sollten die Daten erst in einer Stunde veröffentlicht werden. Die Beteiligung an dem Referendum, mit dem Kremlchef Putin bis 2036 an der Macht bleiben könnte, wurde mit knapp 65 Prozent angegeben.