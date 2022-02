Klimaaktivistinnen der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" blockieren eine Autobahnausfahrt. (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)

Berlins Innensenatorin Spranger sagte, die Sonderermittlungsgruppe "EG Asphalt" habe bislang 214 Verfahren eingeleitet. Zwölf von ihnen habe die Polizei abgeschlossen.

In den vergangenen Wochen hatte die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" immer wieder Straßen blockiert - vor allem in Berlin, aber auch in Städten wie Hamburg oder München. Heute sorgte eine Blockade in Nürnberg für lange Staus im Berufsverkehr. Vier Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich nach Angaben der Polizei auf den Asphalt fest, etwa 20 andere blockierten die Fahrbahn. Die Feuerwehr konnte den Kleber erst nach zwei Stunden lösen.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir kritisierte die Aktionen. Die Protestierenden müssten verstehen, dass sich komplexe Probleme nicht mit einem Knopfdruck lösen ließen, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk.

Zu den Zielen der Gruppe gehört ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende zur Einsparung von CO2.

