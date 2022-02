Die Ukraine beginnt mit der Einberufung von Reservisten. (afp / Oleksandr Ratushniak)

Ein führender EU-Diplomat sagte in Brüssel, bis 15 Uhr hätten die Mitgliedsstaaten die Strafmaßnahmen im sogenannten Umlaufverfahren formell verabschiedet. Sie waren gestern in Paris von den EU-Außenministern einstimmig beschlossen worden und zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel Russlands ab. Ähnliche Strafmaßnahmen verhängten die USA, Japan, Kanada, Australien und weitere Staaten. Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte die europäische Drohung zusätzlicher Sanktionen. Diese kämen, falls Moskau weitere Schritte für einen Einmarsch unternehme, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen Le Drian in Berlin.

Russland kündigte als Reaktion auf die neuen Sanktionen der USA spürbare Gegenmaßnahmen an. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, es werde eine starke Antwort geben. Man habe bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass man die Folgen ausländischer Strafmaßnahmen gut abfedern könne. Zudem werde der Druck nicht die russische Entschlossenheit verringern, die eigenen Interessen zu verteidigen.

In der Ukraine wurde angesichts des befürchteten russischen Militärschlags der nationale Ausnahmezustand angekündigt. Dies beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Danilow, in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Zuvor hatte die Regierung alle Landsleute aufgerufen, Russland zu verlassen. Die ukrainischen Streitkräfte begannen zudem mit der Einberufung von Reservisten.

Russland hatte am Montag die von der Ukraine abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt und die Weichen für einen dortigen Militäreinsatz gestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.