Ein Hinrichtungsraum in Florence im US-Bundesstaate Arizona (Archivbild) (dpa / AFP / Mike Fiala)

Im Gefängnis in Florence wurde einem 66-Jährigen eine tödliche Injektion verabreicht. Zuvor hatte es der Oberste Gerichtshof abgelehnt, die Hinrichtung aussetzen zu lassen. Der Mann war verurteilt worden, im Jahr 1978 eine Studentin ermordet zu haben.

Er war nach Angaben der amerikanischen Organisation "Death Penalty Information Center" der sechste Häftling, der in diesem Jahr in den USA hingerichtet wurde. In 23 der 50 Bundesstaaten ist die Todesstrafe inzwischen abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.