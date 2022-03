Ankunft ukrainischer Flüchtlinge aus Moldau in Frankfurt am Main. (IMAGO/Patrick Scheiber)

Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser begrüßten die 134 Passagiere der ersten Sondermaschine am Flughafen Frankfurt am Main. Sie sollen in Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Der Flug geht zurück auf eine Anregung Baerbocks bei ihrem Besuch vor zwei Wochen in Moldau. Dort hatte sie zugesagt, 2.500 Kriegsflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, die sich in Moldau in Sicherheit gebracht hatten. Die Grünen-Politikerin sprach in Frankfurt vom Beginn einer "solidarischen Luftbrücke". Ihre SPD-Ministerkollegin Faeser erklärte, Deutschland könne ein Drehkreuz für die gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa sein.

Moldau hat 2,6 Millionen Einwohner. In das kleine Nachbarland der Ukraine waren innerhalb der vergangenen vier Wochen etwa 330.000 Menschen geflüchtet. Ein Teil von ihnen reiste bereits in andere europäische Länder weiter.

