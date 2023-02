Die Ladung aus Abu Dhabi soll auf dem LNG-Terminalschiff "Hoegh Gannet" regasifiziert werden (Archivbild) (Marcus Brandt / dpa)

Wie der Energiekonzern RWE als Betreiber des Terminals mitteilte, stammt die Lieferung aus Abu Dhabi und umfasst 137.000 Kubikmeter LNG. Mit Hilfe eines Spezialschiffs soll das LNG in den kommenden Wochen regasifiziert und ins deutsche Netz eingespeist werden. Der Brunsbütteler LNG-Terminal ist der erste in Schleswig-Holstein. Weitere dieser Art befinden sich in Wilhelmshaven in Niedersachsen und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bundesregierung will vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ausbleibende Gaslieferungen aus Russland ersetzen. Kritik kommt unter anderem von Umweltverbänden, die zuletzt den massiven Ausbau der Gasimporte bemängelten.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.