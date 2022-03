Die Offensive Russlands gegen Kiews ist nach Angaben der Ukraine wieder aufgenommen - die Soldaten stoßen nach Einschätzung der USA auf heftigen Widerstand (dpa)

Ein Mitglied der ukrainischen Delegation sprach nach dem Treffen im ukrainisch-belarussischen Grenzgebiet von schwierigen Gesprächen mit Russland. Das nächste Treffen sei in den kommenden Tagen an der polnisch-belarussischen Grenze geplant. Die russische Seite habe immer noch eine sehr voreingenommene Sicht auf die von ihr in Gang gesetzten, destruktiven Prozesse, hieß es. Wie aus dem ukrainischen Präsidialamt verlautete, verlangt die Regierung in Kiew den Abzug sämtlicher russischer Truppen aus der Ukraine - auch aus der seit 2014 von Russland annektierten Krim sowie aus den Separatistengebieten im Donbass.

Russlands Präsident Putin bekräftigte in einem Telefonat mit dem französischen Staatschef Macron dagegen seine Forderung nach einer - Zitat - "Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" der Ukraine. Nur dann sei eine Einigung möglich. Zudem müsse die russische Kontrolle über die Krim formell anerkannt werden.

USA und EU kündigen weitere Sanktionen an

Die Europäer und ihre Verbündeten kündigten unterdessen weitere Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in der Ukraine. "Es wird weitere Sanktionen geben. Das hat Priorität", teilte das französische Präsidialamt am Abend nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, den USA, Kanada und Japan sowie Vertretern der EU und der Nato mit. Die Strafmaßnahmen könnten in den kommenden Tagen verhängt werden. Aber auch die bereits durchgesetzten Sanktionen seien "schmerzhafter als Präsident Putin es erwartet" habe.

Der russische Rubel ging angesichts der Wirtschaftssanktionen zuletzt auf Talfahrt. Die russische Notenbank hob den Leitzins um 10,5 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent an - an vielen Geldautomaten im Land bekamen Russen kein Geld mehr.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.