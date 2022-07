Die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine auf dem Seeweg soll nun laut UNO bevorstehen. (IMAGO/ZUMA Wire)

Nothilfekoordinator Griffiths sagte in New York, es lägen schon einige beladene Frachter in den Häfen am Schwarzen Meer zur Abfahrt bereit. Allerdings sei der genaue Korridor für den sicheren Transport durch teilweise vermintes Gebiet noch nicht endgültig festgelegt worden. Dies dürfte laut Griffiths aber zügig geschehen. Nach seinen Worten soll die Ausfuhr am Ende das Vorkriegsniveau von fünf Millionen Tonnen pro Monat erreichen.

Unter Vermittlung der UNO und der Türkei hatten Russland und die Ukraine ein Abkommen unterzeichnet, um die Getreideexporte zu ermöglichen. Das russische Militär hatte den Krieg gegen die Ukraine im Februar begonnen. In der Folge wurde Moskau vorgeworfen, Millionen Tonnen von Getreide für den Weltmarkt zu blockieren.

